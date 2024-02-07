Во время обстрела Украины Польша снова поднимала свою авиацию: что стало причиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Предварительно, в небе было три польских F-16
Утренний ракетный обстрел Украины в среду, 7 февраля, наполошил и Польшу. Ведь государство вынуждено было поднимать собственную авиацию для защиты воздушного пространства страны.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши. По данным мониторинговых чатов, вылетело три польских F-16.
"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — говорится в сообщении.
Также те же мониторинговые чаты сообщают, что некоторые ракеты совершали провокационные маневры и летели в сторону Польши, но затем резко меняли направление движения.
"Интересный маневр ракеты во Львовской области, летела в направлении Польши и на расстоянии 20 км до границы развернулась на 180 градусов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что были и ракеты, имевшие вектор движения на Перемышль. Также одна из воздушных целей россиян летела в направлении Дрогобыча и дальше — границы с Польшей.
Напомним, мы ранее писали, что во время одного из масштабных обстрелов Украины, произошедшего 29 декабря, ракета россиян нарушила воздушное пространство Польши. Военный отдел районной прокуратуры в Люблине (Польша) начал расследование этого инцидента.