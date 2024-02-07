Во время обстрела Украины Польша снова поднимала свою авиацию: что стало причиной

Предварительно, в небе было три польских F-16

Утренний ракетный обстрел Украины в среду, 7 февраля, наполошил и Польшу. Ведь государство вынуждено было поднимать собственную авиацию для защиты воздушного пространства страны.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши. По данным мониторинговых чатов, вылетело три польских F-16.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию", — говорится в сообщении.

Также те же мониторинговые чаты сообщают, что некоторые ракеты совершали провокационные маневры и летели в сторону Польши, но затем резко меняли направление движения.

"Интересный маневр ракеты во Львовской области, летела в направлении Польши и на расстоянии 20 км до границы развернулась на 180 градусов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были и ракеты, имевшие вектор движения на Перемышль. Также одна из воздушных целей россиян летела в направлении Дрогобыча и дальше — границы с Польшей.

Перемышль на карте

Дрогобыч на карте

Напомним, мы ранее писали, что во время одного из масштабных обстрелов Украины, произошедшего 29 декабря, ракета россиян нарушила воздушное пространство Польши. Военный отдел районной прокуратуры в Люблине (Польша) начал расследование этого инцидента.