Під час обстрілу України Польща знову підіймала свою авіацію: що стало причиною

У небі було три польських F-16

Ранковий ракетний обстріл України у середу, 7 лютого, наполошив і Польщу. Адже держава була вимушена підіймати власну авіацію для захисту повітряного простору країни.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі. За даними моніторингових чатів, вилетіло три польських F-16.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ракетними ударами по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Також ті ж моніторингові чати повідомляють, що деякі ракети здійснювали провокаційні маневри та летіли у бік Польщі, але потім різко змінювали напрямок руху.

"Цікавий маневр ракети на Львівщині, летіла в напрямку Польщі й на відстані 20 км до кордону розвернулась на 180 градусів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були й ракети, які мали вектор руху, на Перемишль. Також одна з повітряних цілей росіян летіла у напрямку Дрогобича і далі кордону з Польщею.

Перемишль на мапі

Дрогобич на мапі

Нагадаємо, ми раніше писали, що під час одного з масштабних обстрілів України, який відбувся 29 грудня, ракета росіян порушила повітряний простір Польщі. Тож військовий відділ районної прокуратури у Любліні (Польща) розпочав розслідування цього інциденту.