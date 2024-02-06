Война — день 713: оккупанты штурмуют Авдеевку и нацелились на Купянск

Оперативно о главном за сутки

Еще один день Украина встречает в состоянии войны против российских захватчиков. Боевые действия по-прежнему продолжаются по всей линии фронта, а ситуация под Авдеевкой остается наиболее тяжелой. В почти окруженном городе россиянам похоже все же удалось добиться успехов, хотя эта информация остается неподтвержденной. Аналитики же считают, что российское наступление может полностью выдохнуться уже весной, хотя и отмечают, что Россия хоть и медленно, но все же учится на своих ошибках.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Во время обстрелов Сумской области 5 февраля один человек погиб и еще двое получили ранения.

00:00 Глава ГУР Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты

О том, что происходило 3 февраля, читайте в материале: Война — день 710: Украина получила совершенные системы ПВО и неплохо показывает себя на фронте

Что было в Украине 4 февраля — читайте по ссылке: Война — день 711: у ВСУ перебои со снарядами, а россияне меняют риторику на более "оптимистичную"

Информацию за 2 февраля смотрите по ссылке: Война — день 712: оккупанты яростно штурмуют Авдеевку и пытаются зайти через Сумщину