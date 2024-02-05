Выиграют обе страны: Буданов попросил у Канады нужное Украине списанное вооружение

Украина уже умеет опыт работы со старыми снарядами

Украина просит Канаду не отправлять в утилизацию 83 тысячи авиационных ракет CRV7, а вместо того передать их специалистам ВСУ, которые точно найдут им применение.

Как отметил в разговоре с Global News глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, это позволит Канаде сохранить миллионы долларов налогоплательщиков, а Украина сможет получить необходимые боеприпасы для защиты своей территории от российского вторжения.

При этом он отметил, что украинские специалисты уже привыкли обращаться со старыми боеприпасами, а потому у них нет опасений по поводу того, что использование списанных CRV7 станет небезопасным.

"Это ситуация win-win — Канада сохранит деньги, Украина получит оружие", — сказал он.

Как известно Канада хочет утилизировать 83 тысячи старых неуправляемых авиационных ракет калибра 70-мм. Ракета CRV7 (сокращение от Canadian Rocket Vehicle 7) считалась одной из самых мощных ударных ракет класса "воздух-земля" своего времени. Для Украины это не новое оружие, а запускать их ВСУ научились даже с импровизированных наземных РСЗО.

Срок годности указанной партии ракет истек в 2000 году, а в 2021 их было решено утилизировать, хотя ориентировочно около 8 тысяч из них еще находятся в боеспособном состоянии. Остальные же наверняка имеют те или иные неполадки.

Впрочем, в ВСУ заявили, что готовы использовать их в качестве запчастей или в качестве вооружения для дронов-камикадзе. Утилизация этих снарядов может обойтись в несколько миллионов долларов, поскольку для этих целей необходимо как минимум обустроить специальный полигон.

Стоит отметить, что Украина также просила у Австралии передать ей 45 вертолетов Taipan, которые были отправлены на утилизацию. Однако правительство страны все же сочло, что они небезопасные.