Враг несет большие потери, но продолжает атаковать: названы два тяжелых направления на фронте
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Оккупанты по-прежнему пытаются оцепить Авдеевку
За прошедшие сутки на фронте увеличилось количество боевых столкновений с 66 до 78. Большая часть атак случилась на Авдеевском направлении, которое по-прежнему остается самым "горячим".
Следующим по интенсивности боев считается Марьинское направление. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба в понедельник, 5 февраля.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских оккупантов. Это произошло в районе Тернов Донецкой области.
Еще 3 атаки противника были отражены Силами обороны на Бахмутском направлении возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные сдерживают врага и наносят им большие потери, как в живой силе, так и в технике. За последние сутки там была отбита 31 атака в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки.
Еще 13 атак отбито вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.
Также на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.
4 атаки были отбиты на Запорожском направлении севернее Приютного и Работиного.
В то же время на Херсонском направлении украинские защитники продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Захватчики несут большие потери, но все еще пытаются выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За последние сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, какая сейчас обстановка на фронте.