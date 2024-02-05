Враг несет большие потери, но продолжает атаковать: названы два тяжелых направления на фронте

Оккупанты по-прежнему пытаются оцепить Авдеевку

За прошедшие сутки на фронте увеличилось количество боевых столкновений с 66 до 78. Большая часть атак случилась на Авдеевском направлении, которое по-прежнему остается самым "горячим".

Следующим по интенсивности боев считается Марьинское направление. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба в понедельник, 5 февраля.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских оккупантов. Это произошло в районе Тернов Донецкой области.

Еще 3 атаки противника были отражены Силами обороны на Бахмутском направлении возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные сдерживают врага и наносят им большие потери, как в живой силе, так и в технике. За последние сутки там была отбита 31 атака в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки.

Еще 13 атак отбито вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Также на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

4 атаки были отбиты на Запорожском направлении севернее Приютного и Работиного.

В то же время на Херсонском направлении украинские защитники продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Захватчики несут большие потери, но все еще пытаются выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За последние сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, какая сейчас обстановка на фронте.