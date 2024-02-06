Может иметь негативные последствия: журналисты узнали, что думают на Западе о возможной отставке Залужного

Смена главнокомандующего может подорвать единство

Западные страны обеспокоены вероятностью отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в то время, когда Украина как никогда нуждается в сохранении единства.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники среди западных должностных лиц, отставка Залужного, который имеет популярность среди военных, может "иметь обратный эффект".

Именно эта популярность среди рядовых солдат и населения в целом вызывает опасения у западных чиновников, которые не исключают, что его возможная отставка приведет к "негативным последствиям в момент, когда единство является решающим", сообщает издание.

Издание сообщает, что возможными кандидатами на замену Залужному являются командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а также глава ГУР Кирилл Буданов. При этом в материале указано, что Сырского не очень любят рядовые солдаты, поскольку тот принимал решения, которые приводили к безосновательным потерям оружия и жизней.

Что касается Буданова, то по данным FT, его "наглая тактика" заставляет западных партнеров нервничать и в целом их раздражает.

Вместе с тем источники издания информируют, что ни Сырский, ни Буданов не стремятся занять пост главкома, а предпочли бы оставаться на своих местах.

Как сообщалось ранее, издание Bild сообщало, что президент Владимир Зеленский якобы в последний момент отменил решение об увольнении Залужного, поскольку против этого выступили его возможные преемники.