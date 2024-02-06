Може мати негативні наслідки: журналісти дізналися, що думають на Заході про можливу відставку Залужного

Зміна головнокомандувача може підірвати єдність

Західні країни стурбовані ймовірністю відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в той час, коли Україна як ніколи потребує збереження єдності.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела серед західних посадових осіб, відставка Залужного, який має популярність серед військових, може мати зворотний ефект.

Саме ця популярність серед рядових солдатів і населення загалом викликає побоювання у західних чиновників, які не виключають, що його можлива відставка призведе до "негативних наслідків у момент, коли єдність є вирішальною", повідомляє видання.

Видання повідомляє, що можливими кандидатами на заміну Залужному є командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, а також голова ГУР Кирило Буданов. При цьому в матеріалі зазначено, що Сирського не дуже люблять рядові солдати, оскільки той ухвалював рішення, які призводили до безпідставних втрат зброї та життів.

Що стосується Буданова, то за даними FT, його "нахабна тактика" змушує західних партнерів нервувати і загалом їх дратує.

Водночас джерела видання інформують, що ні Сирський, ні Буданов не прагнуть обійняти посаду головкому, а воліли б залишатися на своїх місцях.

Як повідомлялося раніше, видання Bild повідомляло, що президент Володимир Зеленський нібито в останній момент скасував рішення про звільнення Залужного, оскільки проти цього виступили його можливі наступники.