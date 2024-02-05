"У Украины появится возможность": когда Россия может остановить наступление и какой есть нюанс

У ВСУ будет шанс улучшить ситуацию на тактическом уровне, а возможно и на оперативном

Российские оккупанты могут закончить наступательные действия ближе к апрелю 2024 года. Они возьмут паузу, перегруппируются и укомплектуют потери. В то же время захватчики продолжат оказывать давление на некоторых участках фронта.

Такое мнение высказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. По его словам, для украинских военных это будет возможность для наступательных операций.

"У украинских сил появляются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут перерасти в определенный оперативный успех", — сказал Мусиенко добавив, что ВСУ вновь могут сосредоточить усилия на юге, но только на другом направлении.

Сейчас на этом участке происходят черноморская операция, операция на левом берегу Днепра, а также постоянные удары по временно аннексированному Крыму.

Во время паузы, как отмечает Мусиенко, оккупанты продолжат удерживать инициативу на некоторых участках, но активность с их стороны уменьшится.

"Просто они уменьшат активность, интенсивность и количество сил, которые будут применять. Ну и будут, очевидно, находиться в активной обороне. Сейчас в активной обороне находимся мы. И у нас на сегодняшний день стоит задача комбинированная: отбить многочисленные атаки врага и быть готовыми к тому, что как только появится возможность – использовать шанс, который дается, для того, чтобы улучшить нашу ситуацию на тактическом уровне, а возможно и на оперативном".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина готовится к наступлению России сразу на нескольких направлениях. На них замечена активность противника.