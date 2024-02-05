"В України з’явиться можливість": коли Росія може зупинити наступ і який є нюанс

ЗСУ матиме шанс покращити ситуацію на тактичному рівні, а можливо і на оперативному.

Російські окупанти можуть закінчити наступальні дії ближче до квітня 2024 року. Вони візьмуть паузу, перегрупуються та укомплектують втрати. Водночас загарбники продовжать чинити тиск на деяких ділянках фронту.

Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону. За його словами, для українських військових це буде можливість наступальних операцій.

"В українських сил з’являються можливості для проведення тактичних наступальних операцій, які, можливо, можуть перерости у певний оперативний успіх", - сказав Мусієнко, додавши, що ЗСУ знову можуть зосередити зусилля на півдні, але лише на іншому напрямі.

Наразі на цій ділянці відбуваються чорноморська операція, операція на лівому березі Дніпра, а також постійні удари по тимчасово анексованому Криму.

Під час паузи, як зазначає Мусієнко, окупанти продовжуватимуть утримувати ініціативу на деяких дільницях, але активність з їхнього боку зменшиться.

"Просто вони зменшать активність, інтенсивність та кількість сил, які будуть застосовувати. Ну і будуть, очевидно, перебувати в активній обороні. Зараз в активній обороні знаходимося ми. І у нас сьогодні стоїть завдання комбіноване: відбити численні атаки ворога та бути готовими до того, що тільки-но з’явиться можливість – використати шанс, який дається, для того, щоб покращити нашу ситуацію на тактичному рівні, а можливо й на оперативному”.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна готується до наступу Росії одразу на кількох напрямках. Там помічена активність противника.