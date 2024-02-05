"Відрізняється від реальності": у РНБО прокоментували статтю Forbes про наступ Росії на одному з напрямків

Армія РФ намагається знову захопити місто

Росія справді концентрує під Куп'янськом значні сили. Проте статистика, яку навело видання Forbes, дещо відрізняється від реальності.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він підкреслив, що на Заході мають розуміти серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги.

"І бажано, аби там пам‘ятали про американські інтереси теж. Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, бо Путін ніколи не піде на умови", — зазначив Коваленко.

Голова ЦПД нагадав, що мета російського диктора — знищення України. Водночас Коваленко впевнений, що змусити Путіна піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи статтю Forbes, нагадав, що армія РФ наступає на цьому напрямку із лютого 2022-го року. За його словами, з часу контрнаступу Збройних сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям.

"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони — РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї. Вже понад пів року на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки", — написав голова ОВА.

Нагадаємо, Forbes з посиланням на бійців ЗСУ повідомило, що Росія зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і сорок тисяч солдатів для атаки на Куп'янськ.

Раніше речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав точну кількість російського угруповання на Куп'янському напрямку: 44 тисячі окупантів.