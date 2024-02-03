"Великий наступ" Путіна: військовий експерт відповів, чи Росія піде з новими силами на Україну

Глава Кремля робить заяви з метою перемоги на виборах

Президент Росії Володимир Путін загрожує новим наступом на Україну. Він планує "демілітаризувати" стільки території нашої країни, щоб до РФ не діставала далекобійна зброя. Проте військовий експерт Олег Жданов вважає, що ця заява є частиною передвиборчої кампанії Путіна.

Про це він розповів у коментарі ТСН. Жданов стверджує, що слова Путіна на 95% спрямовані для внутрішнього споживання та на 5% для зовнішнього. Кривавому диктатору необхідно говорити лише позитивні новини та не лякати свій народ негативом, щоб у черговий раз сісти на "трон" правління РФ.

За словами експерта, російські війська практично не просуваються на фронті.

"Це дві-три позиції, 200-300 метрів. І тому Путін розповідає: наступ йде — йде, вони атакують постійно — атакують, відкушують території — відкушують. Ніхто не відступає, території не здає. Отже, все йде за планом. У перспективі. далі наступатимемо, створення зони безпеки для території, яка окупована. Вони ж включили її до конституції, за їхніми мірками вона вважається російською. Тому треба убезпечити. Так що це суто передвиборча кампанія — ось так треба це розглядати", — розповів Жданов.

Крім того, він вважає, що реалізувати ідею Путіна ЗС РФ на сьогоднішній день зовсім не в силі. Це перспектива третього етапу війни.

"Якщо наше керівництво піде на переговори. Не завтра, влітку, я думаю. Судячи з того, як сказав Єрмак, Орбан буде посередником. Наразі готується зустріч Зеленського та Орбана. А переговори відбуватимуться на полях Глобального саміту світу, які анонсувала наша країна в Давосі У таких умовах Путін може отримати припинення вогню, швидше за все, і тільки це дозволить йому накопичити сили і засоби для того, щоб щось здійснити. На більше вони зараз нездатні — це максимум їхніх можливостей", — додав військовий експерт.

Нагадаємо, Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію, яка відбулася у лютому 2022 року. Українцям слід спокійно реагувати на повідомлення західних медіа про можливий наступ РФ на всю територію України.

Раніше "Телеграф" писав, що керівник аналітичного відділу фонду "Повернися живим" Антон Муравейник прогнозує, що перше півріччя 2024 стане найважчим на фронті, після чого ситуація почне змінюватися. Зберігається ризик того, що Росія знову намагатиметься розширити театр ведення бойових дій.