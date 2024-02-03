"Большое наступление" Путина: военный эксперт ответил, пойдет ли Россия с новыми силами на Украину

Глава Кремля делает заявления с целью победы на выборах

Президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением на Украину. Он планирует "демилитаризировать" столько территории нашей страны, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие. Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что это заявление — часть предвыборной кампании Путина.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН. Жданов утверждает, что слова Путина на 95% направлены для внутреннего потребления и на 5% — для внешнего. Кровавому диктатору необходимо говорить только положительные новости и не пугать свой народ негативом, чтобы в очередной раз сесть на "трон" правления РФ.

По словам эксперта, российские войска практически не продвигаются на фронте.

"Это две-три позиции, 200-300 метров. И потому Путин рассказывает: наступление идет — идет, они атакуют постоянно — атакуют, откусывают территории — откусывают. Никто не отступает, территории не сдает. Значит, все идет по плану. В перспективе будем дальше наступать, создание зоны безопасности для территории, которая оккупирована. Они же включили ее в конституцию, по их меркам она считается российской. Поэтому нужно обезопасить. Так что это сугубо предвыборная кампания — вот так нужно это рассматривать", — сказал Жданов.

Кроме того, он считает, что реализовать идею Путина ВС РФ на сегодняшний день совсем не в силе. Это перспектива для третьего этапа войны.

"Если наше руководство пойдет на переговоры. Не завтра, летом, я думаю. Судя по тому, как сказал Ермак, Орбан будет посредником. В настоящее время готовится встреча Зеленского и Орбана. А переговоры будут проходить на полях Глобального саммита мира, которые анонсировала наша страна в Давосе. В таких условиях Путин может получить прекращение огня, скорее всего. И только это позволит ему накопить силы и средства для того, чтобы что-то осуществить. Сегодня все на что способна русская армия, мы с вами видим на поле боя. На большее они сейчас неспособны — это максимум их возможностей", — добавил военный эксперт.

Напомним, Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию, которая состоялась в феврале 2022 года. Украинцам следует спокойно реагировать на сообщения западных медиа о возможном наступлении РФ на всю территорию Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что руководитель аналитического отдела фонда "Вернись живым" Антон Муравейник прогнозирует, что первое полугодие 2024 года станет самым тяжелым на фронте, после чего ситуация начнет меняться. Сохраняется риск того, что Россия снова попытается расширить театр ведения боевых действий.