"Отличается от реальности": в СНБО прокомментировали статью Forbes о наступлении России на одном из направлений

Армия РФ пытается снова захватить город

Россия действительно концентрирует под Купянском большие силы. Однако статистика, которую привело издание Forbes, несколько отличается от реальности.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что на Западе должны понимать серьезность ситуации, особенно те, кто принимает решение о помощи.

"И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже. Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может показаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия", — отметил Коваленко.

Глава ЦПД напомнил, что цель российского диктора — уничтожение Украины. В то же время Коваленко уверен, что заставить Путина пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя статью Forbes, напомнил, что армия РФ наступает на этом направлении с февраля 2022-го года. По его словам, со времени контрнаступления Вооруженных сил Украины оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление.

"Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны — РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия. Уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ за все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", — написал глава ОВА.

Напомним, Forbes со ссылкой на бойцов ВСУ сообщило, что Россия собрала 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и сорок тысяч солдат для атаки на Купянск.

Ранее спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал точное количество российской группировки на Купянском направлении: 44 тысячи оккупантов.