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Війна — день 714: окупанти підсилили тиск на сході і несамовито лізуть в Авдіївку

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Напруга на лінії фронту зростає, оскільки з наближенням російських виборів окупанти збільшують кількість атак на різних напрямках, хоча основна частина їх сил все ж таки зосереджена у східній частині України. Зокрема, ускладнюється ситуація в Авдіївці, де окупантам вдалося пробитися до дачного селища біля хімзаводу. Тим часом на тлі нових проблем із виділенням допомоги Україні з боку США, на Заході починає з’являтися все більше прогнозів про те, що Росія розпочне війну проти НАТО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В українському повітряному просторі перебувають дві групи російських БПЛА, обидві рухаються з півдня у бік центральних областей, але не виключено, що вони змінять курс

Що було в Україні 4 лютого — читайте за посиланням: Війна — день 711: у ЗСУ перебої зі снарядами, а росіяни змінюють риторику на "оптимістичнішу"

Інформацію за 5 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 712: окупанти люто штурмують Авдіївку та намагаються зайти через Сумщину

Про те, що відбувалося 6 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 713: окупанти штурмують Авдіївку та націлилися на Куп’янськ

Теги:
#Україна #Росія #Війна