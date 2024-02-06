Кількість боїв різко зросла, найгарячіші — три напрямки: що відбувається на фронтах (карта)
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Росіяни активізувалися
Йде 713-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 5 лютого на фронті сталося 126 бойових зіткнень, що значно більше, ніж днем раніше (78). Найсильніше ворог штурмує в районах Лимана, Мар’їнки та Авдіївки.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 8 атак ворога. Бої йшли біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати нашу оборону, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога. Це сталося неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян. Вони атакували поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 29 атак ворога у районі населених пунктів Новобахмутівка та Авдіївка. Ще 16 атак відбито на південь від Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. За добу було відбито 26 атак.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки росіян. Вони атакували у районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонщині Сили оборони продовжують утримувати позиції, з яких ворог намагається вибити наших воїнів. За добу 5 лютого росіяни здійснили 3 безуспішні штурмові дії.
Як повідомляв "Телеграф", керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, коли росіяни можуть закінчити наступальні дії. За його словами, це дасть шанс українським військовим.