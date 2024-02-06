Количество боев резко возросло, самые горячие - три направления: что происходит на фронтах (карта)

Россияне активизировались

Идет 713-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 5 февраля на фронте произошло 126 боевых столкновений, что значительно больше, чем днем ранее (78). Сильнее всего враг штурмует в районах Лимана, Марьинки и Авдеевки.

На Купянском направлении украинские воины отразили 8 атак врага. Бои шли возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать нашу оборону, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstatemap

На Лиманском направлении наши защитники отбили 20 атак врага. Это произошло недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstatemap

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян. Они атаковали вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstatemap

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка и Авдеевка. Еще 16 атак отражено южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstatemap

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. За сутки было отбито 26 атак.

Марьинское направление на карте deepstatemap

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки россиян. Они атаковали в районе Работино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstatemap

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции, с которых враг пытается выбить наших воинов. За сутки 5 февраля россияне совершили 3 безуспешных штурмовых действия.

Херсонское направление на карте deepstatemap

Как сообщал "Телеграф", руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, когда россияне могут закончить наступательные действия. По его словам, это даст шанс украинским военным.