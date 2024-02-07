Загиблих дедалі більше, під завалами шукають людей: фото та відео постраждалої багатоповерхівки у Києві

Постраждалих понад 30

У середу, 7 лютого, росіяни атакували Київ ракетами, уламки однієї з них ударили по 18-поверхівці в Голосіївському районі, спалахнула пожежа, яка охопила з 10 по 14 поверхи. Станом на зараз кількість загиблих досягла чотирьох осіб, 32 отримали травми.

"Телеграф" зібрав фото та відео постраждалого будинку. Пошуково-рятувальна операція продовжується, під завалами шукають людей. У Голосіївському районі також спалахнула будівля СТО та автомобілі.

"Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де в результаті атаки пошкоджено кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. За уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку. 32 постраждалих у Голосіївському районі", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У КМВА раніше повідомляли, що в Голосіївському районі, з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 особи, 8 врятовано. На місці продовжують працювати загони ДСНС.

За даними Офісу Генпрокурора, двох загиблих у багатоповерхівці ідентифіковано. З-під завалів витягли тіла 73-річної жінки та 33-річного чоловіка.

Як повідомляв "Телеграф", через атаку росіян у Києві було пошкоджено дві високовольтні лінії, на лівому березі виникли перебої з електро- та водопостачанням. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Світло має з’явитися до 13-14 години 7 лютого.