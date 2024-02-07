Прильоти у Києві, Миколаєві, на Львівщині: головне про наслідки ракетної атаки РФ

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

У ніч проти середи, 7 лютого, Росія знову масовано атакувала Україну. Після атаки дронами-камікадзе окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-22.

У Києві та низці інших міст України лунали вибухи, працювала ППО. Ворог вів обстріл крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. "Телеграф" слідкує за наслідками масованої атаки РФ 7 лютого. Станом на 10:00 відомо, що:

у Києві пошкоджено багатоповерхівку. Поранено 11 людей.

пошкоджено багатоповерхівку. Поранено 11 людей. у Харкові пошкоджено нежитлову інфраструктуру. Поранено 3 особи.

у Новомосковську , що на Дніпропетровщині, у деяких будинках немає світла.

, що на Дніпропетровщині, у деяких будинках немає світла. у Миколаєві пошкоджено близько 20 житлових будинків та інфраструктурний об’єкт. Одна людина загинула.

пошкоджено близько 20 житлових будинків та інфраструктурний об’єкт. Одна людина загинула. у Дрогобичі Львівської області є потрапляння у промисловий об’єкт. Відбулося часткове руйнування будівлі, площа пожежі близько 300 кв.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Силами та засобами протиповітряної оборони лише над Києвом було вражено близько двох десятків ворожих ракет.