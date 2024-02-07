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Прильоти у Києві, Миколаєві, на Львівщині: головне про наслідки ракетної атаки РФ

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Наслідки ракетного обстрілу України 7.02.2024 Новина оновлена 07 лютого 2024, 10:26
Наслідки ракетного обстрілу України 7.02.2024. Фото Національна поліція України

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

У ніч проти середи, 7 лютого, Росія знову масовано атакувала Україну. Після атаки дронами-камікадзе окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-22.

У Києві та низці інших міст України лунали вибухи, працювала ППО. Ворог вів обстріл крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. "Телеграф" слідкує за наслідками масованої атаки РФ 7 лютого. Станом на 10:00 відомо, що:

  • у Новомосковську, що на Дніпропетровщині, у деяких будинках немає світла.
  • у Миколаєві пошкоджено близько 20 житлових будинків та інфраструктурний об’єкт. Одна людина загинула.
  • у Дрогобичі Львівської області є потрапляння у промисловий об’єкт. Відбулося часткове руйнування будівлі, площа пожежі близько 300 кв.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Силами та засобами протиповітряної оборони лише над Києвом було вражено близько двох десятків ворожих ракет.

Теги:
#Україна #Обстріл