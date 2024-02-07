Київ під масованим ракетним обстрілом: де чути вибухи

Терористи з Росії знову спробували атакувати українську столицю

У Києві вранці 7 лютого гримлять вибухи, російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну. По повітряним загрозам працює протиповітряна оборона, мешканців столиці просять перебувати в укриттях.

08:05 Одному постраждалому у Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

08:00 У Дніпровському районі впали уламки знищеної російської ракети, туди вже поїхали екстренні служби.

Тим часом усі групи ракет, які залишилися у повітряному просторі України, заходять на Київ.

07:50 У Києві в деяких районах частково зникло світло та водопостачання. Місцеві мешканці повідомили про дим над містом, офіційних підтверджень від міської влади поки що немає.

07:45 Повторні вибухи в Києві. Попередньо – спроба атаки балістикою. Також кілька груп крилатих ракет фіксується на кордоні, йдуть на Київщину через Сумську область.

07:30 Схоже, що ракетна атака на Київ закінчилася. Усі ворожі цілі знищено. Київська влада підтвердила, що працювала протиповітряна оборона.

07:10 Попередньо, небо над столицею чисте. Йде дорозвідка по ракетах.

07:05 Повторні вибухи у Києві. Йде відбиття атаки російських терористів. Ще кілька повітряних цілей йдуть у бік столиці.

07:00 Попередньо кілька хвиль крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95 ідуть на Київ. Працює ППО.

Нагадаємо, російські терористи ще вночі підняли у небо від семи до дев'яти своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пізніше до них доєдналися літаки Ту-22М3 з Моздоку. Перші несуть ракети Х-101/555, інші – ракети-вбивці Х-22.

Близько п'ятої ранку в середу, 7 лютого, низка російських літаків Ту-95 здійснила пуски ракет у напрямку України, також росіяни атакують "шахедами". Сили ППО відбивають чергову атаку загарбників, людей просять перебувати у безпечних місцях.