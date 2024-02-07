Произошел пожар, есть пострадавшие: как прошла ракетная атака на Киев (обновляется)

Террористы из России снова попытались атаковать украинскую столицу

В Киеве утром 7 февраля гремят взрывы, российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину. По воздушным угрозам работает противовоздушная оборона, жителей столицы просят находиться в укрытиях.

08:15 В социальных сетях сообщают о прилете по жилому дому в Киеве.

08:10 В Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания, отправилось пожарно-спасательное подразделение.

08:05 Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

08:00 В Днепровском районе упали обломки уничтоженной российской ракеты, туда уже поехали экстренные службы.

Тем временем, все группы ракет, оставшиеся в воздушном пространстве Украины, заходят в Киев.

07:50 В Киеве в некоторых районах частично исчезли свет и водоснабжение. Местные жители сообщили о дыме над городом, официальных подтверждений от городских властей пока нет.

07:45 Повторные взрывы в Киеве. Предварительно – попытка атаки баллистикой. Также несколько групп крылатых ракет фиксируется на границе, идут в Киевскую область через Сумскую область.

07:30 Похоже, что ракетная атака на Киев закончилась. Все враждебные цели уничтожены. Киевские власти подтвердили, что работала противовоздушная оборона.

07:10 Предварительно небо над столицей чистое. Идет доразведка по ракетам.

07:05 Повторные взрывы в Киеве. Идет отражение атаки российских террористов. Еще несколько воздушных целей идут в сторону столицы.

07:00 Предварительно несколько волн крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95 идут на Киев. Работает ПВО.

Напомним, российские террористы еще ночью подняли в небо от семи до девяти своих стратегических бомбардировщиков Ту-95. Позже к ним присоединились самолеты Ту-22М3 из Моздока. Первые несут ракеты Х-101/555, другие – ракеты-убийцы Х-22.

Около пяти утра в среду, 7 февраля, ряд российских самолетов Ту-95 совершил пуски ракет в направлении Украины, также россияне атакуют "шахедами". Силы ПВО отражают очередную атаку захватчиков, людей просят находиться в безопасных местах.