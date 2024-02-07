В Харькове во время ракетной атаки раздался ряд взрывов: что известно (обновляется)

От атаки террористов пострадал Слободской район города

Российские террористы утром 7 февраля во время очередной массированной ракетной атаки по Украине нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Харькову. В результате атаки повреждение нежилой инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, пострадал один из районов города.

"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В настоящее время — без пострадавших. Осмотр мест продолжается", – написал он.

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Напомним, российские террористы еще ночью подняли в небо от семи до девяти своих стратегических бомбардировщиков Ту-95. Позже к ним присоединились самолеты Ту-22М3 из Моздока. Первые несут ракеты Х-101/555, другие – ракеты-убийцы Х-22.

Около пяти утра в среду, 7 февраля, ряд российских самолетов Ту-95 совершил пуски ракет в направлении Украины, также россияне атакуют "шахедами". Силы ПВО отражают очередную атаку захватчиков, людей просят находиться в безопасных местах.