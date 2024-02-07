У Харкові під час ракетної атаки пролунала низка вибухів: що відомо (оновлюється)

Від атаки терористів постраждав Слобідський район міста

Російські терористи вранці 7 лютого під час чергової масованої ракетної атаки по Україні завдали щонайменше чотири ракетні удари по Харкову. Внаслідок атаки є пошкодження нежитлової інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, постраждав один з районів міста.

"За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину — без постраждалих. Огляд місць триває", – написав він.

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Нагадаємо, російські терористи ще вночі підняли у небо від семи до дев'яти своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пізніше до них доєдналися літаки Ту-22М3 з Моздоку. Перші несуть ракети Х-101/555, інші – ракети-вбивці Х-22.

Близько п'ятої ранку в середу, 7 лютого, низка російських літаків Ту-95 здійснила пуски ракет у напрямку України, також росіяни атакують "шахедами". Сили ППО відбивають чергову атаку загарбників, людей просять перебувати у безпечних місцях.