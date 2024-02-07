Є приліт ракети на Львівщині: влучило у промисловий об'єкт

Сталася масштабна пожежа

Вночі та вранці 7 лютого Україна знову пережила масовану російську ракетну атаку. Є влучання і у Львівській області, постраждав промисловий об'єкт у Дрогобичі.

"Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема", — повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький.

Крім цього, Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.

Нагадаємо, 7 лютого вранці росіяни завдали щонайменше чотири ракетні удари по Харкову. Внаслідок атаки сталося пошкодження нежитлової інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

Також "Телеграф" повідомляв, що вибухи пролунали у Києві. У Дніпровському районі впали уламки знищеної російської ракети, постраждало двоє людей. У Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, спалахнула пожежа.

Також ми розповідали, що під час ранкового ракетного обстрілу України 7 лютого, Польща була вимушена підіймати авіацію для захисту повітряного простору країни. За даними моніторингових чатів, працювало три польських F-16.