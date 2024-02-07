Приліт був просто посередині вулиці: у Миколаєві є загиблий, десятки будинків залишились без дахів (фото та відео)

На ділянці підземного газопроводу сталося загоряння

У ході масованої ракетної атаки по Україні вранці 7 лютого, росіяни вдарили по Миколаєву "шахедами" та ракетами повітряного базування. Загинув чоловік, пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що на ділянці підземного газопроводу сталося загоряння. Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджена та спалахнула технічна споруда.

Постраждав чоловік, його забрали до реанімації, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич, постраждалий помер. У нього були важкі мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Є й інші поранені.

За даними Telegram-каналу "Миколаївський Ванек", приліт був просто посередині вулиці. Багато будинків лишилося без дахів.

Нагадаємо, 7 лютого вранці росіяни завдали щонайменше чотири ракетні удари по Харкову. Внаслідок атаки сталося пошкодження нежитлової інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

Також "Телеграф" повідомляв, що вибухи пролунали у Києві. У Дніпровському районі впали уламки знищеної російської ракети, постраждало двоє людей. У Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, спалахнула пожежа.