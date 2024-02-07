Є три гарячі напрямки на фронті: де окупанти тиснуть найактивніше (карта)

Ворог продовжує обстрілювати позиції українських захисників

За останню добу на фронті сталося 92 бойові сутички. Найгарячішими напрямками за кількістю атак зараз залишаються Авдіївський, Лиманський та Мар’їнський.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 7 лютого. Зазначається, що ворог здійснив 88 обстрілів за позиціями українських військових та населених пунктів.

На Авдіївському напрямі українські захисники продовжують стримувати ворога, котрий все ще намагається оточити місто. Минулої доби відбили 21 атаку окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Лиманському напрямі наші захисники відбили 21 атаку окупантів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

Ще 20 атак було відбито на Мар’їнському напрямі. Воїни стримують супротивника неподалік Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області.

На Бахмутському напрямі Силами оборони відбито 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Також на Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога на південь від Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Євген Дикий проаналізував, чи вистачить у російських окупантів сил, щоби захопити всю Донецьку область і змогли б вони її утримати.