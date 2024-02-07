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Есть три горячих направления на фронте: где оккупанты давят активнее всего (карта)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Какая сейчас ситуация на фронте Новость обновлена 07 февраля 2024, 08:16
Какая сейчас ситуация на фронте. Фото Генштаб ВСУ

Враг продолжает обстреливать позиции украинских защитников

За последние сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. Самыми горячими направлениями по количеству атак сейчас остаются Авдеевское, Лиманское и Марьинское.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 7 февраля. Отмечается, что враг совершил 88 обстрелов по позициям украинских военных и населенным пунктам.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который все еще пытается оцепить город. За прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григорьевки Донецкой области.

Еще 20 атак было отбито на Марьинском направлении. Воины сдерживают противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

Также на Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Евгений Дикий проанализировал, хватит ли у российских оккупантов сил, чтобы захватить всю Донецкую область и смогли бы они ее удержать.

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#Украина #Война #Генштаб #Фронт #Атаки