Прилет был просто посередине улицы: в Николаеве есть погибший, десятки домов остались без крыш (фото и видео)

Поврежден жилой квартал

В ходе массированной ракетной атаки по Украине утром 7 февраля, россияне ударили по Николаеву "шахедами" и ракетами воздушного базирования. Погиб мужчина, повреждено около 20 жилых домов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на участке подземного газопровода произошло возгорание. Кроме того, на территории инфраструктурного объекта повреждено и загорелось техническое сооружение.

Пострадал мужчина, его забрали в реанимацию, но к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, пострадавший умер. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы. Есть и другие раненные.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", прилет был просто посередине улицы. Много домов осталось без крыш.

Напомним, 7 февраля утром россияне нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Харькову. В результате атаки произошло повреждение нежилой инфраструктуры, о пострадавших не сообщалось.

Также "Телеграф" сообщал, что взрывы прогремели в Киеве. В Днепровском районе упали обломки уничтоженной российской ракеты, пострадало двое людей. В Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом, вспыхнул пожар.