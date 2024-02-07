Есть прилет ракеты во Львовской области: попало в промышленный объект

Произошел масштабный пожар

Ночью и утром 7 февраля Украина снова пережила массированную российскую ракетную атаку. Есть попадание и во Львовской области, пострадал промышленный объект в Дрогобыче.

"Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших нет", — сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Кроме этого, Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов – тоже.

Напомним, 7 февраля утром россияне нанесли по меньшей мере четыре ракетных удара по Харькову. В результате атаки произошло повреждение нежилой инфраструктуры.

Также "Телеграф" сообщал, что взрывы прогремели в Киеве. В Днепровском районе упали обломки уничтоженной российской ракеты, пострадали два человека. В Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом, загорелся пожар.

Также мы рассказывали, что во время утреннего ракетного обстрела Украины 7 февраля Польша была вынуждена поднимать авиацию для защиты воздушного пространства страны. По данным мониторинговых чатов, работало три польских F-16.