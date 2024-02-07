Над Киевом сбили немало ракет: названа цифра

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа

В ночь на 7 февраля российские войска снова атаковали столицу Украины ракетами. Это уже третий ракетный удар по Киеву в 2024 году.

Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории враждебной страны. Подробности сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Очередной ракетный удар еще раз свидетельствует, что враг не откажется продолжать ракетный террор Киева. Поэтому в очередной раз прошу киевлян и гостей столицы – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. И не забывайте поддерживать и помогать воинам ПВО и всех Сил Обороны. Им важна ваша поддержка! От каждого из нас зависит наша Победа!", - обратился он к украинцам.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено около двух десятков вражеских ракет.

В результате обстрела столицы в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание также было и на станции технического обслуживания (СТО). Пылали авто.

Кроме того, в Днепровском районе в результате ракетного удара повреждены электросети. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановлении электроснабжения.

По данным Попко, пострадали три человека. Но в КМВА отметили, что информация по разрушениям и пострадавшим обновляется и уточняется.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские кафиры атаковали не только Киев. Под вражеским обстрелом оказался Харьков.