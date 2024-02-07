Над Києвом збили чимало ракет: названо цифру

Повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години

У ніч проти 7 лютого російські війська знову атакували столицю України ракетами. Це вже третій ракетний удар по Києву 2024 року.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із території ворожої країни. Подробиці повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Черговий ракетний удар ще раз засвідчує, що ворог не відмовиться продовжувати ракетний терор Києва. Тому вкотре прошу киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І не забувайте підтримувати та допомагати воїнам ППО та всіх Сил Оборони. Їм важлива ваша підтримка! Від кожного з нас залежить наша Перемога!", — звернувся до українців він.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

Внаслідок обстрілу столиці в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Займання також булой й на станції технічного обслуговування (СТО). Палала автівки.

Крім того, у Дніпровському районі внаслідок ракетного удару Пошкоджено електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.

За данніми Попко, постраждала три людини. Але в КМВА зазначили, що інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти атакували не лише Київ. Під ворожим обстрілом опинився Харків.