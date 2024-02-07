Удар по Києву: кількість постраждалих зростає, після прильоту гасять багатоповерхівку (відео)
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Жертвою ракетної атаки стала вагітна жінка
У середу, 7 лютого, Київ атакували ворожі ракети, які наробили бід у різних районах міста. Внаслідок події постраждали люди, а в Голосіївському районі столиці уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку, де виникла масштабна пожежа.
Усі екстрені служби міста вже працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки атаки. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки, на даний момент, постраждало дев'ять людей. Троє у Дніпровському районі — двох з них госпіталізовано, і шість у Голосіївському районі — всі вони доставлені до лікарні.
Слід зазначити, що серед постраждалих у Голосіївському районі є вагітна жінка.
Згодом стало відомо про те, що кількість постраждалих зросла до 11-ти осіб. Також повідомляється про те, що під завалами багатоповерхівки можуть знаходитися загиблі.
Після цього Кличко повідомив про те, що кількість жертв у столиці зросла до 13 людей — 10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі.
Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.
Відомо, що уламки збитої ворожою ракети потрапили в 18-поверховий будинок, де почалася масштабна пожежа одразу на кількох поверхах. З палаючої багатоповерхівки продовжують евакуацію мешканців. Пожежники вже розпочали ліквідацію займання.
Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО та підсобних приміщеннях.
Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.
Нагадаємо, російські терористи ще вночі підняли в небо від семи до дев’яти своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пізніше до них приєдналися літаки Ту-22М3 із Моздока. Перші несуть ракети Х-101/555, інші ракети-вбивці Х-22.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві частина лівого берега залишилася без світла. Як виявилося, уламки ракет пошкодили дві високовольтні лінії.