Удар по Києву: кількість постраждалих зростає, після прильоту гасять багатоповерхівку (відео)

Жертвою ракетної атаки стала вагітна жінка

У середу, 7 лютого, Київ атакували ворожі ракети, які наробили бід у різних районах міста. Внаслідок події постраждали люди, а в Голосіївському районі столиці уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку, де виникла масштабна пожежа.

Усі екстрені служби міста вже працюють на місцях і оперативно ліквідовують наслідки атаки. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки, на даний момент, постраждало дев'ять людей. Троє у Дніпровському районі — двох з них госпіталізовано, і шість у Голосіївському районі — всі вони доставлені до лікарні.

Слід зазначити, що серед постраждалих у Голосіївському районі є вагітна жінка.

Згодом стало відомо про те, що кількість постраждалих зросла до 11-ти осіб. Також повідомляється про те, що під завалами багатоповерхівки можуть знаходитися загиблі.

Після цього Кличко повідомив про те, що кількість жертв у столиці зросла до 13 людей — 10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі.

Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

Відомо, що уламки збитої ворожою ракети потрапили в 18-поверховий будинок, де почалася масштабна пожежа одразу на кількох поверхах. З палаючої багатоповерхівки продовжують евакуацію мешканців. Пожежники вже розпочали ліквідацію займання.

Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО та підсобних приміщеннях.

Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Нагадаємо, російські терористи ще вночі підняли в небо від семи до дев’яти своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пізніше до них приєдналися літаки Ту-22М3 із Моздока. Перші несуть ракети Х-101/555, інші ракети-вбивці Х-22.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві частина лівого берега залишилася без світла. Як виявилося, уламки ракет пошкодили дві високовольтні лінії.