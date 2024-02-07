Поки росіяни обстрілювали Україну, вибухи пролунали в самій Росії: повідомляють про прильоти (відео)

Гримкало у місті Шебекіно

Поки армія РФ масовано обстрілювала Україну в самій Росії прогриміли вибухи. Повідомляється про прильоти.

Про це пишуть місцеві пабліки. За їхніми даними, гуркотіло у місті Шебекіно Бєлгородської області.

Місцева влада вже поспішила звинуватити в "обстрілі" ЗСУ і розповіла про наслідки. За словами губернатора Бєлгородської області, у місті є прильоти, які припали на промислову будівлю.

Стверджується, що внаслідок інциденту постраждали двоє його працівників. Один із них отримав осколкові поранення, а іншого контузило.

Самі боєприпаси нібито уразили один із цехів та стоянку поряд із підприємством.

"Посічено 10 машин і пробито покрівлю в одному з цехів", — каже він.

Варто зазначити, що у ЗСУ поки не робили жодних офіційних заяв із цього приводу. Крім того, не можна виключати, що Бєлгородщину обстріляла сама РФ, адже там регулярно трапляються "позаштатні сходи боєприпасів" з їхніх бомбардувальників. Також не можна виключати і те, що формулювання "пробита покрівля" може виявитися набагато м’якшим, ніж те, що є насправді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний назвав кількість збитих російських ракет під час їхньої атаки на Україну.