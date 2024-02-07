Пока россияне обстреливали Украину, взрывы прогремели в самой России: сообщают о прилетах (видео)

Громыхало в городе Шебекино

Пока армия РФ массированно обстреливала Украину в самой России прогремели взрывы. Сообщается о прилетах.

Об этом пишут местные паблики. По их данным, громыхало в городе Шебекино Белгородской области.

Местные власти уже поспешили обвинить в "обстреле" ВСУ и рассказали о последствиях. По словам губернатора Белгородской области, в городе есть прилеты, которые пришлись по промышленному зданию.

Утверждается, что в результате инцидента пострадали двое его работников. Один из них получил осколочные ранения, а другого контузило.

Сами боеприпасы якобы поразили один из цехов и стоянку рядом с предприятием.

"Посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов", — говорит он.

Стоит отметить, что в ВСУ пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Кроме того, нельзя исключать, что Белгородщину обстреляла сама РФ ведь там регулярно случаются "внештатные сходы боеприпасов" с их бомбардировщиков. Также нельзя исключать и то, что формулировка "пробитая кровля" может оказаться гораздо мягче, чем то, что есть на самом деле.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный назвал количество сбитых российских ракет во время их атаки на Украину.