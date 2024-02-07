Удар по Украине: Залужный назвал число сбитых российских ракет

Сбиты все три российских "Калибра"

В начале суток 7 февраля россияне совершили несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО Украины уничтожили 44 воздушных целей: 29 ракет и 15 "шахедов".

В общей сложности россияне применили против Украины 64 средства воздушного нападения. Об атаке и результатах работы ПВО сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. РФ).

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Залужный уточнил, что в отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил. Также подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал "Телеграф", взрывы прогремели в Киеве. Один из прилетов пришелся на Голосеевский район, где повреждена жилая многоэтажка. В доме начался пожар. На сегодня известно о девяти пострадавших. Кроме того, прогремели несколько взрывов в Харькове. В Николаеве прилет произошел прямо посреди улицы частного сектора, есть погибший. Также есть попадание во Львовской области, пострадал промышленный объект в Дрогобыче.