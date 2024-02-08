Війна — день 715: окупанти тиснуть на сході і обстрілюють Україну новітньою зброєю

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти намагаються прорвати українську оборону на сході. Зокрема найбільш напруженою ситуація залишається на Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському напрямах. При цьому загроза залишається і для населених пунктів на інших напрямках, наприклад, останнім часом дуже багато уваги загарбники приділяють Куп’янську. На тлі цього не припиняються масовані удари по території України, під час яких росіяни зазнають своєї новітньої зброї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Під час атаки дронів вибухи було чути в Одесі. За даними місцевих пабліків, у місті почалася пожежа

00:00 Окупанти атакували Україну ударними БПЛА. Останню групу зафіксовано над Вінницькою областю, вона рухається у бік Хмельницької

Інформацію за 5 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 712: окупанти люто штурмують Авдіївку та намагаються зайти через Сумщину

Про те, що відбувалося 6 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 713: окупанти штурмують Авдіївку та націлилися на Куп’янськ

Із ситуацією в Україні за 7 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 714: військові РФ лізуть до Авдіївки та влаштували нову масовану атаку