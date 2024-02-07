Нова масована повітряна атака на Україну: військовий експерт зробив п’ять висновків

Росіянам начхати на думку Заходу, а всі розмови про готовність до переговорів – порожні балачки

У середу, 7 лютого, росіяни влаштували чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. У низці міст та областей є серйозні руйнування, не обійшлося без жертв. За даними Генштабу, знищено 44 повітряні цілі (29 ракет і 15 безпілотників) із 64, запущених агресором.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов спеціально для "Телеграфу" проаналізував цю атаку.

1. Безпечних місць немає

Ракетна атака досить масована, зазначає Владислав Селезньов. За даними Генштабу, по нас запустили 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та 44 ракети. Збити вдалося 15 безпілотників, усі "Калібри" (їх летіло три) та 26 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

"На жаль, з балістикою – складно. Прилетіли три "Іскандер-М", не збили ми чотири надзвукові Х-22. Долетіли п’ять зенітних керованих ракет С-300. Ресурсів, щоб збити все, у нас вкрай мало. На пальцях можна перерахувати наявні у нашому розпорядженні батареї Patriot і SAMP/T. Тим більше атака була не тільки масована, але і з великим розкидом, — акцентує полковник. — Прильоти в різних куточках країни: Київ, Харків, Миколаїв, Новомосковськ (Дніпропетровська область). Є влучання у промисловий об’єкт у Дрогобичі на Львівщині".

За словами експерта, з огляду на такий великий розкид, висновок очевидний – безпечних місць в Україні немає, поки поряд існує такий неадекватний сусід. Тому, почувши сигнал повітряної тривоги, слід максимально швидко йти в укриття.

"Приліт у багатоповерхівку в Києві говорить про те, що правило двох стін теж не працює. Будинок пробило наскрізь. Є загиблі. Якби люди вирушили в укриття, вони б зберегли життя. Можливо, втратили б майно, але зберегли життя, – наголошує Владислав Селезньов. – Навіть якщо це був приліт уламка, він був настільки масивний, що просто прошив будинок”.

2. Це точно не про мир

За словами експерта, те, що під час атаки в Києві перебував голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який змушений був спуститися в укриття, підтверджує – росіянам начхати на думку Заходу, на його чиновників, а всі розмови про нібито готовність до переговорів – порожня балаканина.

"Сам Боррель, до речі, вкотре це заявив", — зазначає експерт.

3. Промацування Польщі

Ракети сьогодні знову летіли у бік Польщі, зауважує Владислав Селезньов. Вже двічі, наголошує він, наші Повітряні сили фіксували цей напрямок.

"За кілька кілометрів від кордону з Польщею ракети розгорталися і змінювали напрямок. Схоже, таким чином російська армія намагається перевірити реакцію Війська Польського та вищого військово-політичного керівництва Республіки Польща. З огляду на те, що ті сьогодні підіймали авіацію, реакція була цілком адекватною", – констатує полковник.

4. Знову під прицілом енергооб’єкти

Владислав Селезньов зауважує, що цілями росіян знову стали об’єкти енергоструктури.

"До початку цього опалювального періоду передбачалося, що так і буде, як роком раніше. Але росіяни дещо змістили акценти, зосередившись на об’єктах нашої військової промисловості, транспортної інфраструктури тощо. Але останні події – і недавня атака по об’єктах енергетики у Кривому Розі, і сьогоднішні прильоти Києвом (цілеспрямовані, що залишили частину жителів без електроенергії), говорять про те, що РФ повернулася до енерготерору", — вважає експерт.

5. Потрібно відповідати та консолідуватися

Потрібні асиметричні дії, упевнений полковник. З огляду на нестачу в України ракет робити ставку слід на використання наших дронів-камікадзе, здатних знищувати об’єкти російського ВПК, важливі для неї нафтопереробні підприємства скрізь, де можемо дістати. Це дозволяє, як мінімум, послабити бойовий потенціал армії окупантів, пояснює Владислав Селезньов.

"Зрозуміло, що ресурсів у нас поки не вистачає. Але ми системно, методично їх нарощуємо. І ефективно використовуємо. Кейс активізації наших зусиль у частині створення армії дронів, а також недавній указ президента про створення таких військ, як Сили безпілотних систем ЗСУ, це гарні новини. Тепер важливо, щоб були ухвалені правильні кадрові рішення, які покращать і систематизують процес підготовки операторів дронів та їх бойового застосування. Враховуючи, що війна у нас все більше стає війною технологій, ставку потрібно робити саме на це. Максимально збільшуючи формат використання безпілотників", – зазначає експерт.

За словами Владислава Селезньова, нещодавній злом пошти іранських виробників дронів показав, що від двох до шести тисяч БПЛА типу Shahed-136/13 було законтрактовано Росією.

"Ресурсні можливості агресора — величезні. Ракет у росіян, судячи з масованих атак, що почастішали, теж вистачає. Отже, повітряна війна триває, — констатує полковник. — І українцям тут є над чим працювати. Цивільному населенню — не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дипломатам – активізувати роботу із закордонними партнерами щодо збільшення обсягів постачання Україні необхідних озброєнь та боєприпасів. Ну а вищому військово-політичному керівництву – думати не над тим, як з’ясовувати стосунки (зокрема, у публічному просторі), а над тим, як максимально консолідувати зусилля (і свої, і країни, і партнерів) заради спільної перемоги над агресивною Росією".