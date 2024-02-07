"Щоденна реальність українців": Боррель показав, як провів ранок в укритті через обстріл Києва (фото)

Ракетна атака тривала декілька годин

Ранок високого представника Європейського Союзу, Жозепа Борреля, який у вівторок, 6 лютого, прибув у Київ з візитом, почався з укриття. Голова дипломатії провів його там через масований ракетний обстріл України.

Про це він написав у Х/Twitter. Також він показав фото.

"Починаю свій ранок у бомбосховищі з повітряної тривоги, яка лунає по всьому Києву. Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала свою незаконну агресію", — написав Жозеп Боррель у Twitter.

Зауважимо, що прибув високий представник ЄС в Україну, щоб обговорити підтримку Євросоюзу.

"Тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку ЄС з боку України – у військовій частині, у фінансовій частині нового механізму в Україні, а також щодо шляху реформування ЄС", — написав він у повідомленні про прибуття в Київ.

Ракетна атака на Україну

Ракетний обстріл України 7 лютого наробив лиха у декількох містах України. Чи не найбільше постраждала столиця України. Внаслідок події постраждали люди, а в Голосіївському районі столиці уламки потрапили до житлового 18-поверхового будинку, де виникла масштабна пожежа.

По Миколаєву росіяни вдарили "шахедами" та ракетами повітряного базування. Загинув чоловік, пошкоджено близько 20 житлових будинків.

У Харкові було попередньо зафіксовано чотири ракетних удари. Є влучання, а також постраждала жінка.

Також зафіксовано влучання й у Львівській області — постраждав промисловий об'єкт у Дрогобичі.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен також провів декілька годин в укритті під час свого візиту. Тоді у ніч проти п'ятниці, 26 січня, був вимушений через оголошену повітряну тривогу спуститися в укриття.