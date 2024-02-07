"Ежедневная реальность украинцев": Борель показал, как провел утро в укрытии из-за обстрела Киева (фото)

Ракетная атака длилась несколько часов

Утро высокого представителя Европейского Союза, Жозефа Бореля, прибывшего во вторник, 6 февраля, в Киев с визитом, началось с укрытия. Глава дипломатии провел его там из-за массированного ракетного обстрела Украины.

Об этом он написал в Х/Twitter. Также он показал фотографии.

"Начинаю свое утро в бомбоубежище с воздушной тревоги, которая звучит по всему Киеву. Это ежедневная реальность храброго украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию", — написал Жозеф Борель в Twitter.

Следует отметить, что прибыл высокий представитель ЕС в Украину, чтобы обсудить поддержку Евросоюза.

"Здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку ЕС со стороны Украины — в воинской части, в финансовой части нового механизма в Украине, а также о пути реформирования ЕС", — написал он в сообщении о прибытии в Киев.

Ракетная атака на Украину

Ракетный обстрел Украины 7 февраля наделал беды в нескольких городах Украины. Больше всего пострадала столица Украины. В результате происшествия пострадали люди, а в Голосеевском районе столицы обломки попали в жилой 18-этажный дом, где возник масштабный пожар.

По Николаеву россияне ударили "шахедами" и ракетами воздушного базирования. Погиб мужчина, повреждено около 20 жилых домов.

В Харькове было предварительно зафиксировано четыре ракетных удара. Есть попадания, а также пострадала женщина.

Также зафиксировано попадание и во Львовской области – пострадал промышленный объект в Дрогобыче.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен также провел несколько часов в укрытии во время своего визита. Тогда в ночь на пятницу, 26 января, был вынужден из-за объявленной воздушной тревоги спуститься в укрытие.