Хронологія війни — день 1252: скорочення терміну ультиматуму Трампа та обстріли Донецька

29 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де точаться бої на фронті в Україні

На календарі вівторок, 29 липня, триває 1252 день повномасштабної війни. Окупанти минулої доби 131 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ. Майже половина всіх добових штурмів зафіксована на Покровському та Лиманському напрямках. У США вже зрозуміли, що Москва не має наміру йти на компроміси і завершувати війну дипломатичними кроками, а тому готові запровадити мита вже на початку серпня.

Як проходить 1252 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Донецьк перебуває під масовим ударом БПЛА, попередньо атаковано залізничний вузол. Місцеві мешканці скаржаться на перебої зі світлом.

Про те, що відбувалося 26 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1249: ракетний удар по "Епіцентру" та приліт по ОВА в Сумах

З ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1250: успіхи ЗСУ у Сумській області та нові санкції проти Росії

Про новини та події 28 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1251: просування ЗСУ у Сумській області та новий дедлайн Трампа