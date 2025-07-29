Росія знову вдарила по Кам'янському. Є загиблі, вагітна у важкому стані (фото)

Росія також тероризувала інші громади області

Місто Кам'янське у Дніпропетровській області знову зазнало російської атаки. Днями росіяни знищили там гіпермаркет "Епіцентр", а в ніч на вівторок, 29 липня, завдала ракетного удару, вбивши двох людей.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок ворожого удару частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджені пологовий та відділення міської лікарні, що розташовані поряд.

"Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості", — поінформував Лисак.

Росіяни тероризують мирних жителів

Постраждалих госпіталізовано

Російська армія б'є по пологових та лікарнях

У палатах були люди

Росія атакувала й інші населені пункти області

Крім того, під російськими ударами був Синельниківський район. Ворог атакував Межівську, Дубовиківську і Слов'янську громади FPV-дронами і КАБами. Одна людина загинула, двох поранено. Пошкоджено чотири приватних будинки, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі.

"За уточненою інформацією, ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок", — додав глава ОВА.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на вівторок, 29 липня, Росія завдала удару по виправній колонії в Запорізькій області. Вже відомо про 16 загиблих та щонайменше 35 постраждалих.