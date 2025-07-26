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Росія знищила "Епіцентр" у Кам'янському. Як він виглядає після атаки (фото та відео) - оновлено

Автор
Олена Руденко
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Наслідки атаки Новина оновлена 26 липня 2025, 09:49
Наслідки атаки. Фото Телеграф

У магазині виникла руйнівна пожежа

Місто Кам'янське у Дніпропетровській області в ніч на суботу, 26 липня, як і вся Дніпропетровська область, зазнало масштабної російської атаки. На щастя, люди в Кам’янському не постраждали, проте повністю знищено гіпермаркет "Епіцентр" та пошкоджено житлові будинки.

Кореспондентка "Телеграфу" побувала на місці зруйнованого Росією "Епіцентру" у Кам'янському. Вона зробила кадри наслідків чергового акту російського терору — магазин знищено, навколо все засипане уламками. На місці продовжують працювати рятувальники.

Епіцентр у Кам'янському після удару РФ 26.07.2025
Букви вивіски лишилися на місці
Росія зруйнувала Епіцентр у Кам'янському
Все вигоріло
Росіяни вдарили по Епіцентру у місті Кам'янське 26 липня 2025
Епіцентр у Кам'янському після удару РФ 26.07.2025
Рятувальники продовжують роботу
Росія зруйнувала Епіцентр у Кам'янському
Росіяни вдарили по Епіцентру у місті Кам'янське 26 липня 2025
Епіцентр у Кам'янському після удару РФ 26.07.2025
На це боляче дивитися
Росіяни вдарили по Епіцентру у місті Кам'янське 26 липня 2025
Зранку над гіакпмаркетом все ще здіймався дим
Епіцентр у Кам'янському після удару РФ 26.07.2025
Росія зруйнувала Епіцентр у Кам'янському
Навколо все в уламках
Росіяни вдарили по Епіцентру у місті Кам'янське 26 липня 2025
Епіцентр у Кам'янському після удару РФ 26.07.2025
Магазин потрощений

Як повідомив мер Камʼянського Андрій Білоусов, внаслідок атаки "Епіцентр" спалахнув, пожежу вже загасили. Комунальники працюють на місцях влучань — проводять прибирання скла, закривають вибиті вікна.

Росія здійснила масовану комбіновану атаку Дніпропетровщину

У Дніпрі під удар потрапила багатоповерхівка, там загинув чоловік та постраждала жінка. Крім того, пошкоджені промислові підприємства та виникли пожежі.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що кілька займань через ворожий обстріл сталися у Дніпровському районі. Окрім "Епіцентру" у Кам'янському, пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Поранення отримали четверо людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під російськими ударами в ніч на 26 липня були Харків, Дніпро, Зміїв та околиці Запоріжжя. Росіяни били по цивільних дронами та ракетами.

Теги:
#Епіцентр #Атака #Кам'янське