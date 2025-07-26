Росія знищила "Епіцентр" у Кам'янському. Як він виглядає після атаки (фото та відео) - оновлено

У магазині виникла руйнівна пожежа

Місто Кам'янське у Дніпропетровській області в ніч на суботу, 26 липня, як і вся Дніпропетровська область, зазнало масштабної російської атаки. На щастя, люди в Кам’янському не постраждали, проте повністю знищено гіпермаркет "Епіцентр" та пошкоджено житлові будинки.

Кореспондентка "Телеграфу" побувала на місці зруйнованого Росією "Епіцентру" у Кам'янському. Вона зробила кадри наслідків чергового акту російського терору — магазин знищено, навколо все засипане уламками. На місці продовжують працювати рятувальники.

Букви вивіски лишилися на місці

Все вигоріло

Рятувальники продовжують роботу

На це боляче дивитися

Зранку над гіакпмаркетом все ще здіймався дим

Навколо все в уламках

Магазин потрощений

Як повідомив мер Камʼянського Андрій Білоусов, внаслідок атаки "Епіцентр" спалахнув, пожежу вже загасили. Комунальники працюють на місцях влучань — проводять прибирання скла, закривають вибиті вікна.

Росія здійснила масовану комбіновану атаку Дніпропетровщину

У Дніпрі під удар потрапила багатоповерхівка, там загинув чоловік та постраждала жінка. Крім того, пошкоджені промислові підприємства та виникли пожежі.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що кілька займань через ворожий обстріл сталися у Дніпровському районі. Окрім "Епіцентру" у Кам'янському, пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Поранення отримали четверо людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під російськими ударами в ніч на 26 липня були Харків, Дніпро, Зміїв та околиці Запоріжжя. Росіяни били по цивільних дронами та ракетами.