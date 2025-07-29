Россия снова ударила по Каменскому. Есть погибшие, беременная в тяжелом состоянии (фото)

Россия также терроризировала другие общины области

Город Каменское в Днепропетровской области снова подвергся российской атаке. На днях россияне уничтожили там гипермаркет "Эпицентр", а в ночь на вторник, 29 июля, нанесли ракетный удар, убив двух человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В результате вражеского удара частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание. Также повреждены родильный дом и отделение городской больницы, расположенные рядом.

"Погибли два человека. Еще пять пострадавших. Две женщины — "тяжелые". Одна из них — беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", — проинформировал Лысак.

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Кроме того, под российскими ударами был Синельниковский район. Враг атаковал Межевскую, Дубовиковскую и Славянскую общины FPV-дронами и КАБами. Один человек погиб, двое ранены. Повреждены четыре частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары.

"По уточненной информации, вечером враг ударил КАБами по Великомихайловскому обществу. Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина. Поврежден частный дом", — добавил глава ОВА.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 29 июля, Россия нанесла удар по исправительной колонии в Запорожской области. Уже известно о 16 погибших и по меньшей мере 35 пострадавших.