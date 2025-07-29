Дроны подожгли вагоны с горючим и остановили поезда в России (фото и видео)

Россияне щедро делятся кадрами последствий визита беспилотников

Сальск в Ростовской области России в ночь на вторник, 29 июля, атаковали беспилотники. В результате атаки загорелся пожар в составе грузового поезда, движение поездов остановлено.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил в Telegram об атаке беспилотников на регион. Он заявил, что под ударами находились Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы.

В российской железной дороге заявили, что из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Движение поездов из-за нее остановлено. По данным РЖД, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, а также произошел пожар в грузовом поезде.

Сальск на карте

Возникло значительное задымление

Пожар был виден издалека

Возгорание достаточно масштабное

Местные жители публикуют фото и видео последствий попадания беспилотников в Сальске. Возник масштабный пожар, в небо поднялся столб дыма. По предварительным данным, мог быть поражен поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы. Это объясняет масштаб возгорания.

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Также была атакована тяговая подстанция "Двойная" в поселке Орловский Ростовской области. Судя по видео, распространяющимся по сети, там также возник пожар.

Как сообщал Телеграф, в ночь на 27 июля дроны атаковали нефтебазу стратегического резерва в Волгоградской области РФ. Объект поражен удачно, возник масштабный пожар.