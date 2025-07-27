Минус нефтебаза: дроны прилетели в Волгоградскую область РФ и устроили пожар (видео)

Сразу два важных объекта попали под удар беспилотников в Волгограде

В России в ночь на 27 июля "неизвестные дроны" атаковали нефтебазу стратегического резерва в Волгоградской области. Объект поражен удачно, если судить по видео "объективного контроля", опубликованному российскими новостными каналами и украинскими мониторинговыми пабликами.

На большинстве опубликованных видео можно увидеть пламя, бушующее на атакованном объекте и большие клубы черного дыма. Местные жители в комментариях подтверждают, что была атакована именно нефтебаза. Бесчисленные фото и видео последствий атаки уже заполонили сеть. Также, по данным местных СМИ, ударные дроны попутно "прихватили" подстанцию возле Волгограда: объект разрушен.

Последствия удара по Волгограду в России

Последствия удара по Волгограду в России

Последствия удара по Волгограду в России

Последствия удара по Волгограду в России

Последствия удара по Волгограду в России

Последствия удара по Волгограду в России

Россияне в это время традиционно занимаются ложью. В частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ни слова не сказал о поражении нефтебазы и подстанции. В то же время он публично наврал в сообщении, что российская противовоздушная оборона якобы "уничтожила все беспилотники", атаковавшие Волгоградскую область.

"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БПЛА. Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий", — говорится в сообщении чиновника.

Кроме того, как сообщают российские каналы, в регионе ввели план "Ковёр". Росавиация запретила полеты в районе аэропортов Волгограда, шесть рейсов задержаны на вылет.

Напомним, что Ставрополь в России подвергся атаке беспилотниками ранним утром в субботу, 26 июля. По предварительным данным, под ударом оказались два важных предприятия. Под удар попали радиозавод стратегического значения и один из самых крупных в России производителей программного обеспечения для беспилотников.

Также взрывы в Сочи прогремели в ночь на четверг, 24 июля, этот российский город в Краснодарском крае атаковали беспилотники. Дроны могли попасть в один из железнодорожных мостов, российские власти заявили о прилете в нефтебазу.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Крыму вечером 23 и ночью 24 июля также прозвучала серия взрывов возле военных объектов оккупантов. Под удар попали аэродромы "Кача" вблизи Севастополя и "Саки" у поселка Новофедоровка.