Стали известны "жирные" последствия атаки дронов на Сочи. Поражена нефтебаза и не только (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1219
Местные эмоционально комментируют попадания
Взрывы в Сочи прогремели в ночь на четверг, 24 июля - этот российский город в Краснодарском крае атаковали беспилотники. Дроны могли попасть в один из железнодорожных мостов, российские власти заявили о прилете в нефтебазу.
"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе", — написал в Telegram Глава ФТ Сириус (федеральная территория в Краснодарском крае) Дмитрий Плишкин.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что украинские дроны могли попасть в железнодорожный мост в районе Молдовка. Это один из районов Адлера, часть Сочи.
"Сегодня внимание Сил обороны сосредоточено на уничтожении вражеской логистики, так или иначе, но связанной во время российско-украинской войны именно с железной дорогой, именно с железнодорожной транспортной логистикой, потому что россияне традиционно воюют, где проходит мимо железной дороги", — сказал Братчук в эфире телемарафона.
Он добавил, что военная логистика врага упирается именно в железнодорожные пути. Российская железная дорога работает на войну.
"Несколько дней подряд уничтожались объекты, влияющие на логистику железной дороги, в частности северо-кавказской. Именно эта железная дорога, в частности, работает на российско-украинскую войну, на фронт, откуда идет БК, личный состав, вооружение, и, конечно, все это будет влиять на ресурсность войны, на способность Российской Федерации", — резюмировал Братчук.
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что спутники NASA Firms фиксируют три мощных очага пожара в Сочи. Согласно этим данным, под удары попали:
- 1. Нефтебаза ЛУКОЙЛ.
- 2. Грузовой двор "Сочинский" — железнодорожные склады.
- 3. "Центр оперативного управления".
Местные жители массово публикуют видео результатов результативной атаки. Они не сдерживают эмоций.
Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику
Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Крыму вечером 23 и ночью 24 июля также прозвучала серия взрывов возле военных объектов оккупантов. Под удар попали аэродромы "Кача" вблизи Севастополя и "Саки" у поселка Новофедоровка.