Россияне ударили по сердцу Одессы. Пылает легендарный рынок "Привоз" (фото и видео)

Рынок существует уже около 200 лет

Рынок "Привоз" в Одессе загорелся после масштабной атаки России в ночь на 24 июля. Россия направила беспилотники на находящийся под охраной ЮНЕСКО исторический центр Одессы.

"Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесчины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему узнать Одессу", — отметили в ГСЧС.

"Привоз" в огне

Пламя хватило торговые ряды

Пожарные спасают историческое место

Рынок существует около 200 лет

Рынок пережил немало катаклизмов, а теперь его пытается уничтожить РФ

Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти "Привоз" от огня. Они показали фото и видео с места.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что из-за массированного российского обстрела дронами есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары. Два этажа загорелись в жилой многоэтажке, горела кровля двухэтажного дома, торговые павильоны и АЗС.

"Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО", — пишет он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал, как выглядит известный всему миру Приморский бульвар после вражеской атаки. Повреждены окна в зданиях и ограждения, на дорожках валяются остатки российских дронов.

Под удар попал исторический центр

Последствия обстрела

Рынок "Привоз" пережил все исторические катаклизмы

Привоз – это легендарный центральный рынок Одессы, который существует уже около 200 лет. Он возник в 1827 году и быстро стал сердцем торговой жизни города. Сейчас он является одним из самых больших рынков Украины, который сохраняет свой аутентичный одесский колорит.

Рынок "Привоз" на карте

Название происходит от того, что сюда привозили товары со всех уголков региона. Рынок славился своим невероятным разнообразием – здесь можно было найти все: от свежей рыбы из Черного моря до экзотических фруктов и специй со всего мира.

"Привоз" – сердце Одессы

Там всегда бурлит жизнь

Привоз пережил все исторические катаклизмы – революции, войны, советскую эпоху. Даже в блокаду Одессы во Вторую мировую войну там продолжала кипеть подпольная торговля.

Там царит действительно одесская атмосфера

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля россияне также ударили по Одессе дронами. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Ранения получили шесть человек, среди которых ребенок.

В ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.