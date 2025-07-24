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Россияне ударили по сердцу Одессы. Пылает легендарный рынок "Привоз" (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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"Привоз" спасают пожарные Новость обновлена 24 июля 2025, 06:51
"Привоз" спасают пожарные. Фото Коллаж "Телеграф"

Рынок существует уже около 200 лет

Рынок "Привоз" в Одессе загорелся после масштабной атаки России в ночь на 24 июля. Россия направила беспилотники на находящийся под охраной ЮНЕСКО исторический центр Одессы.

"Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесчины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему узнать Одессу", — отметили в ГСЧС.

Рынок Привоз в Одессе горит после атаки РФ 24.07.2025
"Привоз" в огне
Рынок Привоз в Одессе горит после атаки России 24.07.2025
Пламя хватило торговые ряды
Рынок Привоз в Одессе горит после атаки РФ 24 июля 2025
Пожарные спасают историческое место
Рынок Привоз в Одессе, пожар после атаки РФ 24.07.2025
Рынок существует около 200 лет
Рынок Привоз в Одессе вспыхнул после атаки РФ 24.07.2025
Рынок пережил немало катаклизмов, а теперь его пытается уничтожить РФ

Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти "Привоз" от огня. Они показали фото и видео с места.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что из-за массированного российского обстрела дронами есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары. Два этажа загорелись в жилой многоэтажке, горела кровля двухэтажного дома, торговые павильоны и АЗС.

"Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО", — пишет он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов показал, как выглядит известный всему миру Приморский бульвар после вражеской атаки. Повреждены окна в зданиях и ограждения, на дорожках валяются остатки российских дронов.

Приморский бульвар после атаки РФ
Под удар попал исторический центр
Приморский бульвар после российской атаки
Последствия обстрела

Рынок "Привоз" пережил все исторические катаклизмы

Привоз – это легендарный центральный рынок Одессы, который существует уже около 200 лет. Он возник в 1827 году и быстро стал сердцем торговой жизни города. Сейчас он является одним из самых больших рынков Украины, который сохраняет свой аутентичный одесский колорит.

Рынок "Привоз", карта
Рынок "Привоз" на карте

Название происходит от того, что сюда привозили товары со всех уголков региона. Рынок славился своим невероятным разнообразием – здесь можно было найти все: от свежей рыбы из Черного моря до экзотических фруктов и специй со всего мира.

Рынок Привоз, Одесса
"Привоз" – сердце Одессы
Одесский рынок Привоз
Там всегда бурлит жизнь

Привоз пережил все исторические катаклизмы – революции, войны, советскую эпоху. Даже в блокаду Одессы во Вторую мировую войну там продолжала кипеть подпольная торговля.

Торговля на рынке Привоз в Одессе
Там царит действительно одесская атмосфера

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 июля россияне также ударили по Одессе дронами. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Ранения получили шесть человек, среди которых ребенок.

В ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.

Теги:
#Одесса #Пожар #Привоз #Атака