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Росіяни вдарили по серцю Одеси. Палає легендарний ринок "Привоз" (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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"Привоз" рятують вогнеборці Новина оновлена 24 липня 2025, 06:51
"Привоз" рятують вогнеборці. Фото Колаж "Телеграф"

Ринок існує вже близько 200 років

Ринок "Привоз" в Одесі загорівся після масштабної атаки Росії в ніч на 24 липня. Росія спрямувала безпілотники на історичний центр Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

"Одеський Привоз — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу", — зазначили у ДСНС.

Ринок Привоз в Одесі горить після атаки РФ 24.07.2025
"Привоз" у вогні
Ринок Привоз в Одесі горить після атаки Росії 24.07.2025
Полум'я хопило торгівельні ряди
Ринок Привоз в Одесі горить після атаки РФ 24 липня 2025
Вогнеборці рятують історичне місце
Ринок Привоз в Одесі, пожежа після атаки РФ 24.07.2025
Ринок існує близько 200 років
Ринок Привоз в Одесі спалахнув після атаки РФ 24.07.2025
Ринок пережив чимало катаклізмів, а тепер його намагається знищити РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати "Привоз" від вогню. Вони показали фото та відео з місця.

Глава Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що через масований російський обстріл дронами є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Два поверхи зайнялися у житловій багатоповерхівці, горіла покрівля двоповерхового будинку, торгівельні павільйони та АЗС.

"Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО", — пише він.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав, як виглядає відомий всьому світу Приморський бульвар після ворожої атаки. Пошкоджено вікна в будівлях та огорожі, на доріжках валяються залишки російських дронів.

Приморський бульвар після атаки РФ
Під удар потрапив історичний центр
Приморський бульвар після російської атаки
Наслідки обстрілу

Ринок "Привоз" пережив усі історичні катаклізми

Привоз — це легендарний центральний ринок Одеси, який існує вже близько 200 років. Він виник у 1827 році та швидко став серцем торгівельного життя міста. Зараз він є одним з найбільших ринків України, який зберігає свій автентичний одеський колорит.

Ринок "Привоз", карта
Ринок "Привоз" на карті

Назва походить від того, що сюди привозили товари з усіх куточків регіону. Ринок славився своїм неймовірним різноманіттям — тут можна було знайти все: від свіжої риби з Чорного моря до екзотичних фруктів та спецій зі всього світу.

Ринок Привоз, Одеса
"Привоз" - серце Одеси
Одеський ринок Привоз
Там завжди вирує життя

Привоз пережив усі історичні катаклізми — революції, війни, радянську епоху. Навіть під час блокади Одеси у Другу світову війну там продовжувала кипіти підпільна торгівля.

Торгівля на ринку Привоз у Одесі
Там панує справді одеська атмосфера

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня росіяни також вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Поранень дістали шестеро людей, серед яких дитина.

В ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.

Теги:
#Одеса #Пожежа #Привоз #Атака