Росіяни вдарили по серцю Одеси. Палає легендарний ринок "Привоз" (фото та відео)

Ринок існує вже близько 200 років

Ринок "Привоз" в Одесі загорівся після масштабної атаки Росії в ніч на 24 липня. Росія спрямувала безпілотники на історичний центр Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

"Одеський Привоз — це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу", — зазначили у ДСНС.

"Привоз" у вогні

Полум'я хопило торгівельні ряди

Вогнеборці рятують історичне місце

Ринок існує близько 200 років

Ринок пережив чимало катаклізмів, а тепер його намагається знищити РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати "Привоз" від вогню. Вони показали фото та відео з місця.

Глава Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що через масований російський обстріл дронами є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Два поверхи зайнялися у житловій багатоповерхівці, горіла покрівля двоповерхового будинку, торгівельні павільйони та АЗС.

"Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО", — пише він.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав, як виглядає відомий всьому світу Приморський бульвар після ворожої атаки. Пошкоджено вікна в будівлях та огорожі, на доріжках валяються залишки російських дронів.

Під удар потрапив історичний центр

Наслідки обстрілу

Ринок "Привоз" пережив усі історичні катаклізми

Привоз — це легендарний центральний ринок Одеси, який існує вже близько 200 років. Він виник у 1827 році та швидко став серцем торгівельного життя міста. Зараз він є одним з найбільших ринків України, який зберігає свій автентичний одеський колорит.

Ринок "Привоз" на карті

Назва походить від того, що сюди привозили товари з усіх куточків регіону. Ринок славився своїм неймовірним різноманіттям — тут можна було знайти все: від свіжої риби з Чорного моря до екзотичних фруктів та спецій зі всього світу.

"Привоз" - серце Одеси

Там завжди вирує життя

Привоз пережив усі історичні катаклізми — революції, війни, радянську епоху. Навіть під час блокади Одеси у Другу світову війну там продовжувала кипіти підпільна торгівля.

Там панує справді одеська атмосфера

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 19 липня росіяни також вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Поранень дістали шестеро людей, серед яких дитина.

В ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.