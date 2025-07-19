Пылали четыре этажа. Россияне ударили по Одессе дронами, есть погибшая (фото)
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Информация о пострадавших уточняется
Одесса подверглась массированному обстрелу беспилотниками в ночь на субботу, 19 июля. Погибла женщина.
Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Огонь был ликвидирован спасателями и добровольцами.
Из горящих квартир спасли пять человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла. Также из поврежденных квартир спасли домашних животных.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что минувшей ночью областной центр атаковали более 20 вражеских дронов. Они заходили на город с разных сторон. Повреждена гражданская инфраструктура.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что по состоянию на два часа ночи было известно о трех пострадавших. Ликвидация последствий вражеских обстрелов продолжается. Данные о пострадавших уточняются.
Как сообщал "Телеграф", Россия начала массированную атаку на Украину еще с вечера, 18 июля. Враг запустил баллистические ракеты, взрывы прогремели в Днепре, Запорожье и Полтаве. В Киеве обломок беспилотника упал на жилой дом в Дарницком районе.