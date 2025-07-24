Стали відомі "жирні" наслідки атаки дронів на Сочі. Уражено нафтобазу та не лише (відео)

Місцеві емоційно коментують влучання

Вибухи у Сочі пролунали в ніч на четвер, 24 липня, це російське місто у Краснодарському краї атакували безпілотники. Дрони могли влучити в один із залізничних мостів, російська влада заявила про приліт у нафтобазу.

"Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі", — написав у Telegram Глава ФТ Сіріус (федеральна територія у Краснодарському краї) Дмитро Плішкін.

Сочі на карті

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що українські дрони могли влучити у залізничний міст у районі Молдовка. Це один з районів Адлера, частина Сочі.

"Сьогодні увага Сил оборони зосереджена на знищенні ворожої логістики, яка так чи інакше, але пов'язана під час російсько-української війни саме з залізницею, саме з залізничною транспортною логістикою, бо росіяни традиційно воюють, де проходить поблизу залізниця", — сказав Братчук в ефірі телемарафону.

Він додав, що військова логістика ворога замикається саме на залізничні шляхи. Російська залізниця працює на війну.

"Кілька днів поспіль знищувалися об'єкти, які впливають на логістику залізниці, зокрема північно-кавказької. Саме ця залізниця, зокрема, працює на російсько-українську війну, на фронт, звідки йде БК, особовий склад, озброєння, і, звичайно, все це впливатиме на ресурсність війни, на спроможність Російської Федерації, вже навіть на конкретних ділянках фронту", — резюмував Братчук.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що супутники NASA Firms фіксують три потужні осередки пожежі у Сочі. Згідно з цими даними, під удари потрапили:

1. Нафтобаза Лукойл.

2. Вантажний двір "Сочинський" — залізничні склади.

3. "Центр оперативного управління".

Місцеві жителі масово публікують відео наслідків результативної атаки. Вони не стримують емоцій.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Як повідомляв "Телеграф", в окупованому Криму ввечері 23 та вночі 24 липня також пролунала серія вибухів біля військових об'єктів окупантів. Під удар потрапили аеродроми "Кача" поблизу Севастополя та "Сакі" біля селища Новофедорівка.