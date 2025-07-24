Рус

Стали відомі "жирні" наслідки атаки дронів на Сочі. Уражено нафтобазу та не лише (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1011
Удари по Сочі були результативні Новина оновлена 24 липня 2025, 08:17
Удари по Сочі були результативні. Фото Колаж "Телеграф"

Місцеві емоційно коментують влучання

Вибухи у Сочі пролунали в ніч на четвер, 24 липня, це російське місто у Краснодарському краї атакували безпілотники. Дрони могли влучити в один із залізничних мостів, російська влада заявила про приліт у нафтобазу.

"Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздки на машині та прогулянок у тому районі", — написав у Telegram Глава ФТ Сіріус (федеральна територія у Краснодарському краї) Дмитро Плішкін.

Сочі, карта
Сочі на карті

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що українські дрони могли влучити у залізничний міст у районі Молдовка. Це один з районів Адлера, частина Сочі.

"Сьогодні увага Сил оборони зосереджена на знищенні ворожої логістики, яка так чи інакше, але пов'язана під час російсько-української війни саме з залізницею, саме з залізничною транспортною логістикою, бо росіяни традиційно воюють, де проходить поблизу залізниця", — сказав Братчук в ефірі телемарафону.

Він додав, що військова логістика ворога замикається саме на залізничні шляхи. Російська залізниця працює на війну.

"Кілька днів поспіль знищувалися об'єкти, які впливають на логістику залізниці, зокрема північно-кавказької. Саме ця залізниця, зокрема, працює на російсько-українську війну, на фронт, звідки йде БК, особовий склад, озброєння, і, звичайно, все це впливатиме на ресурсність війни, на спроможність Російської Федерації, вже навіть на конкретних ділянках фронту", — резюмував Братчук.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що супутники NASA Firms фіксують три потужні осередки пожежі у Сочі. Згідно з цими даними, під удари потрапили:

  • 1. Нафтобаза Лукойл.
  • 2. Вантажний двір "Сочинський" — залізничні склади.
  • 3. "Центр оперативного управління".

Місцеві жителі масово публікують відео наслідків результативної атаки. Вони не стримують емоцій.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Як повідомляв "Телеграф", в окупованому Криму ввечері 23 та вночі 24 липня також пролунала серія вибухів біля військових об'єктів окупантів. Під удар потрапили аеродроми "Кача" поблизу Севастополя та "Сакі" біля селища Новофедорівка.

Теги:
#Росія #Сочі #Війна #Безпілотники