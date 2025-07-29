Дрони підпалили вагони з пальним та зупинили поїзди у Росії (фото та відео)

Росіяни щедро діляться кадрами наслідків візиту безпілотників

Сальськ у Ростовській області Росії в ніч на вівторок, 29 липня, атакували безпілотники. Внаслідок атаки зайнялася пожежа у складі вантажного поїзда, рух поїздів зупинено.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив у Telegram про атаку безпілотників на регіон. Він заявив, що під ударами були Кам'янськ-Шахтинський, Сальськ, Волгодонськ, Боківський та Тарасівський райони.

У російській залізниці заявили, що через падіння уламків БпЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ. Рух поїздів через неї зупинено. За даними РЖД, пошкоджене скління у двох вагонах пасажирського поїзда, а також сталася пожежа у вантажному потязі.

Сальськ на карті

Виникло значне задимлення

Пожежу було видно здалеку

Займання досить масштабне

Місцеві жителі публікують фото та відео наслідків влучання безпілотників у Сальську. Виникла масштабна пожежа, в небо здійнявся стовп диму. За попередніми даними, міг бути уражений поїзд, що перевозив паливно-мастильні матеріали. Це пояснює масштаб займання.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Також була атакована тягова підстанція "Двойная" в селищі Орловський Ростовської області. Судячи з відео, що ширяться мережею, там також виникла пожежа.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 27 липня дрони атакували нафтобазу стратегічного резерву у Волгоградській області РФ. Об'єкт уражено вдало, виникла масштабна пожежа.